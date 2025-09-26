¡De película pirata! Perfora pared de banco en Saltillo para robar, pero alarma lo delata

GENERANDO AUDIO...

El hombre ya había juntado varias bolsas. Foto: Gettyimages

Un intento de robo que parecía sacado de una película terminó frustrado en Saltillo, Coahuila; cuando la madrugada de ayer jueves, 25 de septiembre, un hombre fue sorprendido dentro de una sucursal bancaria luego de perforar una pared para ingresar y tratar de llevarse varias bolsas con monedas.

Perfora pared para poder robar banco de Saltillo

El hecho ocurrió en el banco HSBC de la colonia Lourdes, localizado sobre el bulevar Antonio Cárdenas. Aunque por varios minutos el plan del hombre funcionó bien, en un instante, la alarma del lugar se activó, lo que alertó de inmediato a los elementos de la Policía Municipal.

Según la prensa local, al llegar al sitio, los oficiales escucharon ruidos extraños desde el interior y confirmaron el punto de acceso, un boquete en la parte posterior del inmueble. En coordinación con personal de la institución financiera, ingresaron al edificio y encontraron al presunto responsable, identificado como José Gilberto “N”, originario del municipio coahuilense Frontera.

El sujeto ya había reunido varias bolsas con dinero, pero no alcanzó a salir del lugar debido a la rápida movilización policial; por lo que fue detenido en flagrancia y trasladado al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila para que se determine su situación legal.

Las autoridades locales destacaron que la alerta se atendió gracias a la comunicación activa entre corporaciones de seguridad y bancos mediante grupos de WhatsApp, mecanismo que ha permitido responder con mayor rapidez a este tipo de incidentes.

Finalmente, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que se reforzarán los operativos en coordinación con las instituciones bancarias para prevenir futuros intentos de robo similares.

