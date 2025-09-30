Del show al caos: agresión en circo de Coahuila por supuestos secuestros

GENERANDO AUDIO...

Rumores sobre un secuestro desatan agresión. FOTO: Getty Images

Una noche de entretenimiento en el Circo Pipiolo, ubicado en el ejido Concordia, Coahuila, terminó en tensión y confusión ayer lunes 29 de septiembre, cuando un hombre agredió a una mujer del personal y a un adolescente de 15 años tras escuchar supuestos rumores de secuestros que resultaron ser falsos.

¿Qué pasó en el Circo Pipiolo durante su estancia en Coahuila?

En redes sociales comenzaron a surgir comentarios afirmando que menores habían sido secuestrados dentro del circo. Estas versiones se propagaron rápidamente generando alarma y desinformación.

Mediante Facebook, el circo aclaró que los hechos reales fueron distintos. Cuatro menores pasaron frente a las instalaciones y comenzaron a arrojar piedras, rompiendo un vidrio de uno de los remolques. Personal del circo interceptó a uno de los menores para que señalara a los demás y que los padres asumieran responsabilidad por los daños ocasionados.

No obstante, debido a la malinterpretación de los hechos, en diversas publicaciones empezó a correr una versión, donde se decía que los dueños del Circo Pipiolo estaban secuestrando niños de Coahuila. Debido a ello, un hombre llegó e interrumpió una función para posteriormente atacar a una mujer y a un adolescente que laboran en el espectáculo.

A través de su cuenta oficial, la empresa señaló que ningún menor fue secuestrado ni agredido por el personal, y pidió a la comunidad no dejarse llevar por la desinformación. La difusión de los rumores incluso derivó en comentarios difamatorios que afectaron la reputación del circo, obligando a la empresa a emitir comunicados oficiales para contrarrestar las falsas acusaciones.

Una madre de uno de los menores involucrados ofreció disculpas públicas por las acciones de su hijo y explicó que se mantuvo una conversación respetuosa con el dueño del circo. Recalcó que el propietario no cometió delito alguno y que la situación se manejó de manera civilizada, aunque no se aceptó la reparación del daño.

Posteriormente, el circo compartió fotos de la mujer agredida (que había tenido una operación recientemente), mostrando un golpe en la mejilla e hinchazón en los ojos; advirtió que evaluará interponer una denuncia por los hechos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]