El “Tío”, habitante más longevo de Monclova, festeja sus 102 años

El “Tío”, de Monclova, celebrando 102 años de vida. Foto: Magda Guardiola

En medio del cariño de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, el “Tío”, don Lorenzo Rodríguez Castillo, celebró ayer domingo sus 102 años de vida, en Monclova, Coahuila.

Frente al número 19 de la calle 8 en la colonia Calderón, se colocaron mesas largas con blancos manteles para homenajear a don Lorenzo, quien llegó a su festejo agradecido con la divinidad, cansado del trabajo y con dos deseos: estar bien de la vista y seguir trabajando.

A ratos sentado, a ratos de pie, el “Tío” fue consentido; amigos y vecinos pasaron a darle el abrazo.

Don Lorenzo estaba tan contento que, al sonar una de las melodías folclóricas de su gusto, mostró sus dotes para el baile, y más tarde recibió a su tataranieta, la más pequeña, con quien bailó, al igual que con su vecina Mari García.

Para sus siete hijos, 26 nietos, 53 bisnietos y siete tataranietos este cumpleaños significa celebrar la entereza de su patriarca, quien con su ejemplo, les ha forjado la cultura del trabajo.

“Es bien bonito que llegue a esta edad, todavía bien lúcido, trabajando y bailando. Le encanta andar bailando, y a veces anda zapateando”, comentó María Andrea Rodríguez, una de sus hijas.

Paulina Rodríguez, otra de las hijas, añadió que se siente orgullosa de su padre y le da gusto que aún siga de pie, activo. “Hasta que Diosito nos lo deje, nada más pido que esté sanito, y que Diosito nos lo deje. (Al verlo siento) un orgullo bien grande que todavía ande aquí caminando todavía. No se sienta y no se da”.

La familia Rodríguez Pecina es, sin duda, la más bendecida de la región Centro de Coahuila, donde Lorenzo ha cruzado el centenario de vida siendo el pilar, el refugio y el ejemplo de cinco generaciones.

