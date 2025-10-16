GENERANDO AUDIO...

Emboscada en el Norte de Coahuila. Foto: Magda Guardiola

El municipio de Hidalgo, Coahuila, colindante con Nuevo León y Tamaulipas, fue escenario de un enfrentamiento que ocurrió esta mañana.

Agentes militares fueron emboscados, privados de su libertad, lesionados y luego liberados.

Al menos dos agentes militares resultaron heridos tras ser blanco de una emboscada durante un recorrido de vigilancia en una brecha de difícil acceso del municipio de Hidalgo, al norte de Coahuila.

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, detalló que los militares fueron privados de su libertad y luego liberados.

´´La información que hay hasta ahorita es que estaban unos militares, haciendo rondines en las brechas de Hidalgo, la colindancia con Nuevo león, y de alguna manera los emboscaron a estos elementos. Después de cierta forma, los privaron de su libertad, no quiero decir que los torturaron, pero si los golpearon, traen golpes, nada de gravedad”

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Los militares lesionados fueron trasladados para su atención médica a hospitales de Piedras Negras, donde se reportan como estables.

Fuerzas de los tres órdenes de Gobierno implementaron un dispositivo para resguardar la zona e intentar asegurar a los probables responsables del hecho sin éxito. De acuerdo con la Fiscalía General del estado, huyeron con rumbo a Nuevo León.