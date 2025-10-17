Estafa infernal: clonan redes sociales de sacerdote exorcista en Saltillo

El reconocido exorcista Vicente Eliamar, coordinador de la Pastoral de Vida de la Diócesis de Saltillo, Coahuila, alertó a sus seguidores luego de descubrir que clonaron sus redes sociales para engañar y estafar a la comunidad católica.

Según explicó en su página oficial de Facebook, los responsables crearon un perfil falso con su foto y un nombre casi idéntico, desde donde enviaban mensajes privados simulando ser él.

Así operaba la estafa del exorcista en Saltillo

La cuenta falsa imitaban el contenido del perfil original, publicando versículos, oraciones y frases religiosas, con el fin de parecer auténticas. Una vez que los usuarios interactuaban o respondían a los mensajes, los falsos “sacerdotes” solicitaban depósitos a cuentas bancarias o transferencias electrónicas, bajo la excusa de “apoyar obras espirituales” o “liberaciones especiales”.

Los mensajes, escritos con errores y lenguaje religioso, eran del siguiente estilo:

“Dios me ha revelado muchas cosas sobre ti… quiere cambiar tu historia, pero necesitas sembrar una ofrenda para romper las cadenas del mal”, se leía en la cuenta falsa del exorcista de Saltillo.

De esa forma, los estafadores aprovechaban la fe y confianza que los creyentes depositan en el sacerdote, conocido en Saltillo por su labor como exorcista oficial.

Tras los hechos, el padre Eliamar aclaró que jamás pide dinero por internet ni envía mensajes proféticos privados, y pidió a sus seguidores no caer en la trampa. También informó que la Policía Cibernética ya investiga el caso para dar con los responsables y eliminar el perfil fraudulento.

“Yo no mando solicitudes de amistad, ni pido dinero. Si reciben mensajes de ese tipo, por favor repórtenlos y no compartan información personal”, padre Eliamar.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia

Este tipo de engaños no es nuevo. En redes sociales, usuarios recordaron que el pasado 21 de marzo de 2025, los sacerdotes Miguel Garza y César Isidro Córdova, junto con el Obispo Emérito Raúl Vera López, también fueron víctimas de hackers que suplantaron sus identidades para pedir préstamos y donativos a sus contactos más cercanos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Los delincuentes, haciéndose pasar por los religiosos, pedían entre 9 mil y 14 mil pesos, asegurando que se trataba de una emergencia o una causa benéfica.

Te recomendamos: