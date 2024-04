FGE entrega a familiares los restos de cuatro mineros fallecidos en El Pinabete

Bajo un sol de 38 grados centígrados, familiares de los cuatro trabajadores mineros fallecidos en la inundación del pozo de carbón El Pinabete, encontrados entre noviembre y enero pasados, reclamaron sus restos en la funeraria García de Sabinas. El exterior del recinto fue acordonado para limitar el paso.

Angélica Montelongo, hermana del trabajador minero Jaime Montelongo Pérez, expresó su alivio al concluir la angustiosa espera.

Jaime Montelongo era un hombre pensionado que, por legado familiar de Coahuila, siempre había trabajado en las minas. Aunque nunca había sufrido un accidente laboral, decidió regresar a trabajar, y fue en ese regreso cuando perdió la vida.

“Sí, porque él estaba desde muy chico, 14 años, él siempre trabajó con mi papá en los pozos de carbón. Y no se hallaba ya a estar en la casa, y le insistimos tanto que ya no fuera a trabajar. Pues tenía poquito, tenía unos meses, ya poquito que había empezado a trabajar otra vez, pero, pues bueno, cuando él ya se pensionó siempre hablábamos con él, y decía: ‘Es que yo no me puedo estar en la casa, es mi vida, andar en los pozos de carbón, y como decía mi padre: ‘Si te va a tocar, te va a tocar’, ustedes no se apuren'”.