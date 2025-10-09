HEB se niega a entregar videos clave en el caso de “Papayita”

GENERANDO AUDIO...

A 15 días del fallecimiento de Carlos Gurrola, conocido como “Papayita”, la investigación está estancada. La familia denuncia que la tienda de autoservicio de Torreón, Coahuila, donde trabajaba, se niega a entregar los videos de cámaras de seguridad, material que es clave para el caso.

La madre de la víctima, María del Pilar Arguijo, reveló que el fiscal de Coahuila prometió resolver el caso en una semana, pero el tiempo ha pasado sin ninguna respuesta. La familia exige que se entreguen las grabaciones completas para que se pueda hacer justicia.

Videos de la tienda fueron entregados “cortados

El principal obstáculo en la investigación son los videos. La tienda solo entregó un material de video con fecha 30 de agosto, pero la madre de “Papayita” afirmó que solo se lo dieron al licenciado “en partes” y “pedazos que no vienen completos“.

Los abogados de la familia están solicitando acceso a todo el material recabado durante el mes de agosto. “Yo pido que por favor entreguen todo, los videos completos“, suplicó la madre de “Papayita”.

Padre de “Papayita” exige justicia por “crimen”

El padre de la víctima, Humberto Gurrola, exigió a las autoridades que la tienda sea obligada a entregar las grabaciones. Aseguró que la muerte de su hijo fue un crimen y que no descansará hasta que los responsables sean castigados.

“Yo quiero que se haga justicia y que salgan al aire los videos que tiene HEB”, declaró. Para el padre, el caso no puede quedar impune y debe ser tratado como un homicidio.

Empresa tampoco se acerca a la familia

La familia Gurrola también denuncia que la empresa “MULTISERVICIOS ROCASA SA DE CV”, para la que trabajaba “Papayita”, no se ha acercado a ellos.

Debido a la negativa de la tienda de entregar los videos completos y la falta de contacto de la empresa, la familia sigue sin obtener respuestas o avances reales a 15 días del fallecimiento de su hijo.