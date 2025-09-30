Inicia INE organización de elecciones locales en Coahuila

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició formalmente la organización del Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila, donde se renovará el Congreso estatal, con la elección de 16 diputaciones de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

Además, el Consejo General del INE emitió la convocatoria para que la ciudadanía participe como observadora electoral.

Inicia el proceso electoral en Coahuila

Este lunes, el pleno del INE dio por recibido el Programa de Trabajo de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2025-2026. Esta comisión tiene la misión de planear, coordinar y dar seguimiento al cronograma, con el fin de lograr una jornada electoral exitosa.

Entre sus funciones, la Comisión vigilará el cumplimiento de la Estrategia de Capacitación, así como los actos y plazos del calendario electoral. En este, se estipula que el proceso electoral en Coahuila iniciará el próximo 1 de diciembre, rumbo a las elecciones del 7 de junio de 2026.

¿Cómo ser observador electoral en Coahuila?

A partir del 1 de octubre, y hasta el 7 de mayo de 2026, los ciudadanos pueden solicitar su registro para participar en la observación electoral. La inscripción se puede hacer de forma personal o mediante alguna organización.

El objetivo de este proceso es que los ciudadanos sean testigos de que cada etapa se ejecute bajo los principios rectores de la función electoral.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Mientras que los interesados deberán recibir el curso de capacitación, en modalidad presencial o virtual, siendo el primero del 1 de noviembre de 2025 al 18 de mayo de 2026, y el virtual del 1 de enero al 1 de junio.

INE garantiza inclusión

Por otra parte, el INE destacó que realiza para garantizar la inclusión y la igualdad sustantiva, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que el Consejo General aprobó que la convocatoria y la credencial de observador electoral se difundan en formato Braille para personas con discapacidad visual.

Además, se diseñarán y difundirán cápsulas informativas en lenguas indígenas que tienen mayor presencia en Coahuila, esto para invitar a más ciudadanos a la observación electoral.