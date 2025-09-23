Investigan en Coahuila muerte de “Papayita”, por bebida contaminada

GENERANDO AUDIO...

Indignación y coraje ha causado en Coahuila el caso del fallecimiento de Carlos Gurrola, mejor conocido como “Papayita”. La causa del deceso habría sido una supuesta broma de sus compañeros de trabajo, quienes le dieron una bebida mezclada con un químico, provocándole la muerte.

El domingo, decenas de personas, entre familiares, amigos y población en general, realizaron una protesta en el ejido La Concha. Marcharon sobre la carretera Torreón-San Pedro, hasta el centro comercial donde trabajaba “Papayita”.

Exigieron justicia para que se detenga a todos los involucrados en el hecho que causó la muerte de su compañero.

Al respecto, Humberto Gurrola, padre de la víctima, reveló que su hijo también era víctima de explotación laboral por parte de la empresa en la que trabajaba, pues asegura que lo hacían trabajar todos los días de la semana, sin descanso.

“Me comuniqué con la señora que los traía ahí y me decía, él así es, no, tú eres el que la riegas porque eres tú quien lo pones a trabajar de más y él no descansa, es que así es su trabajo”

Humberto Gurrola / padre de “Papayita”

Mientras tanto, el director de Seguridad Pública de Torreón señaló que ya hay un acercamiento con la familia de la víctima.

“Se llegó a esta mesa de diálogo con la parte afectada. Ya se les explicó ahí el tema; no, por parte de Seguridad Pública, es por parte de fiscalía; se llegó a un acuerdo con los familiares, donde mañana van a ir a las nueve de la mañana, se les va a poner una mesa, se les van a exponer los videos, todo lo que ellos están pidiendo para esclarecer las cosas”

César Antonio Perales / director de Seguridad Pública de Torreón

Mientras, el fiscal Federico Fernández Montañez reveló que los familiares y representantes legales de Carlos Gurrola ya fueron recibidos, y les fueron mostrados algunos videos de la tienda donde ocurrieron los hechos, con lo que esperan ayude al esclarecimiento de lo ocurrido.