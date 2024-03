¡No apto para sensibles! Joven saltillense encuentra gusanos en su comida y denuncia al restaurante

En Saltillo, Coahuila, una joven causó revuelo en redes sociales tras reportar que un restaurante le había servido su comida con gusanos. Al notar un peculiar sabor ácido en su platillo, se dio cuenta de la presencia de varios de estos insectos en su plato.

Mediante Facebook, Cassidy Campos expuso la mala experiencia que vivió en el sitio de comida. Tras sus declaraciones, diversos usuarios compartieron la molestia de la saltillense ante lo encontrado.

De acuerdo con la publicación, la tarde del pasado viernes 15 de marzo, la joven acudió con sus amigos al sitio de comida Almacén Gourmet, ubicado en Paseo Villalta, en la esquina del bulevar Venustiano Carranza y Luis Donaldo Colosio.

Tras pedir su platillo, la saltillense empezó a comerlo, aunque notaba un sabor un poco ácido. Al probar el tocino, el sabor ácido se intensificó, por lo que Cassidy decidió revisar su comida. Para su sorpresa, encontró entre tres y cuatro gusanos. Inmediatamente, llamó al gerente del restaurante.

“Empecé a comer sólo una parte y tomé un pedazo de tocino. Al probarlo, me supo extraño, como ácido. Se me hizo raro y decidí no decir nada, ya que pensé que probablemente así era el sabor. Vi más detenidamente la comida y ¡oh sorpresa!, ¡tenía un gusano! Reporte inmediatamente al gerente y en lo que viene reviso ya toda la pieza y tenía fácil 3-4 gusanos”.

Cassidy Campos, internauta