El grupo ya tiene varios interesados. Foto: Cuartoscuro

En Saltillo, Coahuila, se anunció la apertura del primer templo satánico, dirigido por un grupo que se hace llamar “Los Guardianes de Lucifer“. Aunque la noticia se dio a conocer el pasado lunes 25 de agosto, en las últimas horas se ha viralizado en redes sociales.

¿De qué trata la congregación “Los Guardianes de Lucifer”, primer templo satánico inaugurado en Saltillo?

De acuerdo con su propia descripción en redes sociales, “Los Guardianes de Lucifer” se presentan como un grupo de estudio esotérico interesado en el llamado sendero de la mano izquierda. Sus integrantes buscan analizar prácticas y rituales relacionados con Lucifer y la Santa Muerte.

En las fotografías compartidas por su sitio oficial, aparecen alrededor de ocho personas vestidas de negro y con el rostro cubierto, reunidas entre símbolos como pentagramas, cráneos y cruces invertidas.

Aunque la ubicación del templo no se ha revelado, los organizadores han difundido en TikTok y Facebook parte de sus actividades. En los videos se observan altares con imágenes de Baphomet, Belial, Leviatán, la Santa Muerte e incluso un tablero Ouija. Actualmente, la página de TikTok tiene poco más de 600 seguidores y la de Facebook supera los 300.

Según lo señalado por los administradores de estas cuentas, quienes estén interesados en unirse deben contactarlos directamente por mensaje. Las publicaciones también mencionan que las reuniones se realizan en un espacio privado, sin detallar dirección exacta.

“Los Guardianes de Lucifer” se convierten en la primera agrupación en Saltillo (un estado religioso) que se presenta públicamente como un templo dedicado al satanismo

Coahuila, un estado católico de nacimiento; ¿ya se pronunció contra “Los Guardianes de Lucifer”?

Saltillo, al igual que el resto de Coahuila, conserva una fuerte tradición católica, aunque con una tendencia a la baja en la última década. De acuerdo con encuestas de medios locales, en 2020 alrededor del 74.9% de la población en el estado se declaró católica, frente al 80% registrado en 2010; en contraste, los grupos evangélicos y protestantes aumentaron a 13.4% y las personas sin religión casi se duplicaron, alcanzando el 10.9%. Pese a esta diversificación, la Diócesis de Saltillo aún concentra más de un millón de fieles bautizados; quienes al momento no se han pronunciado contra la iglesia satánica.

