Manchas, el perro que “huele” las fugas de agua en México

Manchas es el primer lomito entrenado para esta tarea. Foto: Aguas Saltillo

Saltillo, la capital de Coahuila, se ha convertido en un ejemplo nacional dentro de este contexto de crisis de agua, debido a la labor Manchas, un perro de raza bretón español entrenado para detectar fugas de agua ocultas en la red de distribución.

Este lomito forma parte de Aguas de Saltillo, un organismo mixto integrado por el municipio y la empresa tecnológica Veolia. La iniciativa es pionera en México y se suma a solo 25 programas similares en todo el mundo.

Iván José Vicente García, director general de Aguas de Saltillo, declaró a medios locales que, “con apenas año y medio de edad, este can ya es considerado un ‘héroe urbano'”, pues evita la pérdida de hasta 14 litros de agua por segundo.

Precisión del 96%: así es el trabajo de Manchas como perro detector de fugas de agua

De acuerdo con las autoridades saltillenses, manchas fue entrenado durante 28 semanas en Chile; debido a sus 300 millones de células olfativas puede detectar unas gotas de cloro en una piscina olímpica de 2.5 millones de litros.

Su labor comienza cuando sensores en la red de más de 3 mil kilómetros de tuberías alertan de variaciones en el flujo. Cuando el sistema detecta una anomalía, se utilizan imágenes satelitales para reducir el área de búsqueda a unos 400 metros de diámetro. En ese punto, Manchas se convierte en un perro detector de fugas en compañía de su veterinaria, Mariana.

El lomito recorre las calles siguiendo rastros de humedad subterránea hasta que, al identificar la fuga, se acuesta sobre el suelo, señalando con exactitud el lugar del problema. Posteriormente, un geofonista confirma el hallazgo y determina la magnitud de la fuga. Si es necesario, las cuadrillas de reparación actúan en menos de 24 horas para evitar pérdidas mayores.

Manchas ha logrado detectar más de 230 fugas; esto equivale a recuperar un caudal suficiente para abastecer a unas 3 mil 200 familias.

Si vives en Saltillo, pueden reportarlas al teléfono 073, donde el equipo de Aguas de Saltillo y Manchas se encargan de dar seguimiento.

Además de los reportes, los habitantes de Saltillo pueden contribuir reparando de inmediato fugas en casa, evitando el desperdicio y fomentando un consumo responsable. Manchas hace su parte en las calles, pero la ciudadanía puede convertirse en su mejor aliada desde los hogares.

