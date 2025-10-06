Mujer golpea a su cita por reclamarle que sus fotos tienen exceso de IA en Saltillo

GENERANDO AUDIO...

Las fotos fueron editadas con Gemini. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un encuentro que debía ser romántico terminó con una agresión en una plaza comercial de Saltillo, Coahuila, cuando una mujer golpeó a su cita por decirle que “usó mucha IA en sus fotos”.

Policías municipales acudieron a atender la inusual emergencia luego de que un hombre denunciara haber sido golpeado con los tacones de su cita, tras reclamarle que no se parecía a las imágenes que compartía en sus redes sociales.

“Fui emocionado y me decepcioné”: golpean a hombre por decirle a su cita que usó mucha IA

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron este fin de semana, cuando tras semanas hablando por Facebook, el hombre la invitó a salir, pues “se veía bonita en las fotos que publicó”. Sin embargo, al verla en persona, el hombre notó una clara diferencia con respecto a las imágenes que había visto en línea.

“Fui muy emocionado y me llevé una decepción”, dijo el hombre a los oficiales (según la prensa local) que acudieron al lugar. La discusión se salió de control y la mujer lo golpeó en el rostro con sus tacones, causándole una herida leve en el ojo. El lesionado fue trasladado a la Cruz Roja local, donde recibió atención médica.

¿Cómo eran las fotos editadas con IA de la mujer que golpeó a su cita?

Más tarde, la mujer reconoció haber utilizado la herramienta de inteligencia artificial Gemini para retocar sus fotos y “dar mejor impresión”. En la imagen generada con IA (donde aparece dentro del agua) se observan una piel sin imperfecciones, facciones simétricas, labios definidos, nariz respingada y un cuerpo estilizado con busto prominente, todos rasgos creados digitalmente.

En contraste, la fotografía real, viralizada por usuarios tras el incidente, muestra una apariencia natural, con rasgos físicos distintos, una nariz grande, textura de piel marcada con varias líneas expresión y proporciones reales, evidenciando el drástico cambio que puede provocar la manipulación con IA.

Aunque no hubo detención, el caso quedó documentado como una agresión menor, y en redes sociales generó debate sobre el uso excesivo de inteligencia artificial para modificar la apariencia personal.

