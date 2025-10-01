Obligan a caballo a tomar alcohol en bar de Saltillo; autoridades ya investigan

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades ya investigan el caso. Foto: Getty Images

Un nuevo caso de maltrato animal se registró en Saltillo, Coahuila, el pasado fin de semana, cuando un caballo fue llevado al interior de un bar y presuntamente obligado a consumir alcohol. El incidente, ocurrido en el establecimiento “Oklahoma”, en la colonia Portal de Aragón, fue captado en video y rápidamente se viralizó, provocando fuertes críticas por parte de la ciudadanía y asociaciones de protección animal.

Publicaciones que encendieron la indignación

En las grabaciones compartidas en redes sociales se observa al equino recorriendo las mesas del bar ubicado en el bulevar José Musa de León y José María Rodríguez, mientras los asistentes lo tocan y posan para fotos. Momentos después, se aprecia como personas aparentemente le ofrecen alcohol, un acto que ha sido calificado como maltrato y crueldad hacia el animal.

Tras la viralización de las imágenes, usuarios de redes sociales reaccionaron con indignación, compartiendo las publicaciones y exigiendo que se actúe contra los responsables. Las denuncias suman cientos de comentarios donde se pide investigar al bar, revisar cámaras de seguridad y sancionar a los implicados. Organizaciones civiles y fundaciones protectoras de animales también han exigido que se proceda legalmente, señalando que este tipo de actos no pueden quedar impunes.

Propaec investiga caso de caballo que tomó alcohol en bar de Saltillo

Mediante redes sociales, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (PROPAEC) confirmó ayer, 30 de septiembre, que ha iniciado una investigación en el bar “Oklahoma” por presuntos actos de maltrato animal.

Según el comunicado, la procuradora Claudia Elvira Rodríguez Márquez, junto con su equipo y elementos de la Policía Ambiental de Saltillo, acudieron al lugar para recabar pruebas y tomar declaraciones de testigos y del personal del establecimiento. Una vez concluida la revisión, se determinarán las sanciones legales correspondientes.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en Coahuila?

El artículo 261 del Código Penal del Estado habla sobre los delitos en contra de la vida, integridad y dignidad de los seres sintientes. Dicha legislación, precisa que en caso de cometer crueldad animal se sancionará con una pena de 2 a 6 años de prisión y multa desde mil a 2 mil días de multa. Así como el decomiso de todos los animales bajo cuidado de la persona que comete el delito y de los objetos, instrumentos y productos del delito.

