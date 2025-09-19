Obligan a “Papayita” a beber desengrasante y muere en Torreón

GENERANDO AUDIO...

Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años, conocido como “Papayita”, falleció la tarde de ayer, jueves 18 de septiembre, en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, después de permanecer 19 días en estado crítico por intoxicación con desengrasante. Las autoridades judiciales ya están obligadas a iniciar la búsqueda del responsable del hecho.

Empleados y compañeros, obligaron a Carlos Gurrola Arguijo a beber desengrasante

Los hechos se registraron el 30 de agosto en el centro comercial HEB, ubicado en el fraccionamiento Senderos. Según las autoridades, Carlos se encontraba trabajando en el área de estacionamiento, donde realizaba labores de limpieza y barrido. Al acudir a su mochila para beber su termo con electrolitos, sus compañeros de trabajo habían sustituido la bebida con desengrasante, la cual obligaron que bebiera rápido.

El hombre comenzó a sentirse mal inmediatamente después de ingerir la sustancia. Presentó dificultad para respirar y otros síntomas relacionados con la intoxicación. Posteriormente, se le notificó a la familia, quienes lo trasladaron al hospital, donde fue atendido en la clínica de especialidades del IMSS. Durante su estancia, sufrió lesiones graves en la tráquea, pulmones y riñón, que, finalmente, derivaron en su fallecimiento.

Bullying hacia Carlos Gurrola Arguijo por parte de compañeros en Torreón era común

Tanto la madre de Carlos Gurrola Arguijo, como otros familiares detallaron a medios locales que el hombre había sido víctima de acoso por parte de sus compañeros. En varias ocasiones le ocultaban el lonche, su teléfono celular, robaron su bici y causaban otros inconvenientes en su lugar de trabajo.

La sustitución de su bebida con desengrasante se considera parte de un patrón de conductas de acoso que culminó en la intoxicación, según la familia de Carlos.

A través de Facebook, familiares y conocidos del hombre que residía en el ejido La Concha de Torreón, destacaron que, debido a la viralización del caso en redes sociales, las autoridades ya están investigando los hechos.

Asimismo, señalaron que Carlos era una persona conocida y valorada en su zona, y que su muerte ha generado conmoción entre vecinos y amigos. Los familiares pidieron que se esclarezca el caso y que los responsables enfrenten consecuencias legales.

