Una cámara oculta captó a unos tiernos y simpáticos osos en la sierra Zapalinamé. El video compartido generó que sus imágenes ser volvieran virales en las redes sociales, debido a lo gratificante que es ver a estos y otros animales, sobre su forma de vivir en el día a día.

¡Sí! Mediante su cuenta de Facebook, Ursus MX, que es una organización para la conservación del medioambiente, compartió un video sobre unos osos en la sierra Zapalinamé, quienes en un encuentro (a dos patas) se ponen de frente, estiran sus “bracitos” y pareciera que estuvieran en pose para realizar un baile de pareja.

En la grabación (de casi 6 minutos) se puede apreciar todo un panorama de la naturaleza, y suponemos que la cámara oculta fue estratégicamente puesta en un sitio que es muy frecuentado por los distintos ejemplares de la fauna que ahí habita.

Ursus MX destaca que, además de los osos en la sierra Zapalinamé, en el sitio también hay venados cola blanca, pumas, zorros grises y perros ferales.

Sí. Además del video, dicha organización emitió un respetuoso llamado a todas las personas:

“Le hacemos un llamado a las personas que disfrutan recorrer estos senderos, siempre ir en compañía de alguien que conozca la región y estar alertas en todo momento, ya que somos un visitante más en la sierra. Respetemos su hogar, no tiremos basura, no encendamos fogatas y no sustraigan alguna especie de planta o animal.”

Ursus MX