El mejor regalo: quinceañera de Torreón visita a su papá en el trabajo porque él no pudo ir a su fiesta

En redes sociales, se ha viralizado un video que muestra a una quinceañera bajar de su limusina para ir a ver a su papá al trabajo, debido a que éste no pudo asistir a su fiesta de XV años. Esta acción ha causado ternura entre los usuarios, quienes comentaron que “poder ver a su papá es el mejor regalo”.

Cumplir 15 años es un momento muy especial para las jóvenes mexicanas. En nuestro país, esta edad se festeja con una fiesta inolvidable, donde la cumpleañera luce como princesa y celebra al lado de su familia. Sin embargo, no en todos los casos los familiares pueden estar presentes, tal es el caso de una quinceañera de Torreón, Coahuila, que tuvo que ir al trabajo de su papá para verlo en este día tan especial, ya que no pudo ir a la fiesta.

Video: quinceañera va a ver a su papá al trabajo porque no pudo ir a la fiesta

De acuerdo con la publicación en Facebook del usuario identificado como Zurdo Gómez, quien es el padre de la quinceañera, la joven fue a verlo hasta su trabajo en una gasolinera en el poniente de Torreón.

En el video, que dura menos de un minuto, se observa cómo padre e hija se abrazan y comparten palabras al oído, mientras los chambelanes y familiares de la joven los miran desde la limusina, grabando y tomando fotos de este emotivo momento.

Este gesto conmovió a miles de personas en las redes sociales, quienes compartieron la publicación y la calificaron como un acto muy conmovedor y como “el mejor regalo”.

¿Por qué no pudo ir el papá de la quinceañera a la fiesta?

Al inicio, usuarios comentaron que el progenitor no pudo acudir a la celebración por su trabajo, pero la quinceañera salió a desmentir dichas declaraciones. De acuerdo con medios locales, la quinceañera declaró que su papá no pudo asistir a la fiesta debido a que se encuentra separado de su mamá. La ruptura del matrimonio fue en malos términos, por lo que no existía la posibilidad de que su padre se pudiera presentar a su tan esperado evento.

