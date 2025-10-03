Reliquia de primer grado de San Carlo Acutis llegará a Torreón

GENERANDO AUDIO...

Reliquia de San Carlo Acutis. Foto: Cuartoscuro/archivo

Este domingo 5 de octubre, la parroquia de San Agustín, en la colonia Ampliación La Rosita de Torreón, Coahuila, será escenario de profunda devoción con la llegada y exposición de la reliquia de San Carlo Acutis, el joven italiano conocido como el “Ciberapóstol de la Eucaristía” o el Santo “Milenial”.

La pieza, un mechón de cabello del santo, se exhibirá al público de 12:30 a 19:00 horas.

La reliquia fue donada por Antonia Salzano, madre de Carlo, quien ya había compartido fragmentos similares junto con objetos personales en distintas diócesis.

La exposición busca acercar su figura, especialmente a los jóvenes, como modelo de fe que integra la modernidad con la espiritualidad.

El programa del día incluye una previa misa de bienvenida alrededor de las calles cercanas a la parroquia. Habrá momentos de oración, alabanza y rezo del rosario a lo largo de la tarde, con el acto de adoración de las 18:00 horas a cargo del coro parroquial.

Finalmente, a las 19:00 horas, el padre Víctor Olague Montejano oficiará misa por las vocaciones. Después de estas celebraciones, la reliquia quedará al resguardo del obispo Luis Martín Barraza Beltrán.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991, creció en Milán y desde niño mostró una devoción eucarística, recibiendo la Primera Comunión a los siete años.

A los 14 creó un sitio web donde documentó milagros eucarísticos alrededor del mundo. A los 15 años fue diagnosticado con leucemia. Falleció el 12 de octubre de 2006 en Moza.

Durante su vida alcanzó distintos reconocimientos: fue declarado venerable en 2018, beato en 2020 y, finalmente, canonizado como santo el 7 de septiembre del 2025 por el Papa León XIV.

La fe en tiempos digitales

Los milagros atribuidos a Carlo fueron fundamentales en su proceso de canonización:

Uno ocurrió en Brasil: un niño con un padecimiento pancreático experimentó una curación milagrosa tras besar una reliquia del joven. El otro, en Italia, involucró a una joven con una grave malformación cerebral que se recuperó de manera inexplicable.

La visita de esta reliquia a Torreón se inscribe en una corriente más amplia de la Iglesia Católica por acercar los santos contemporáneos a los fieles, particularmente a los jóvenes, para mostrar que la santidad no es cosa del pasado si no un ideal vivo también para quienes crecen con tecnología, internet y redes sociales.

San Carlo Acutis representa ese puente: un joven de su tiempo que vivió su fe con pasión, que utilizó herramientas digitales para evangelizar y que ahora, siendo ya Santo, inspira a quienes buscan un modelo de santidad accesible, cercano y actual.