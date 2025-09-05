Rescatan a más de 100 migrantes ocultos en doble fondo de tráiler

GENERANDO AUDIO...

Migrantes rescatados. Foto: Magda Guardiola

Dos personas fueron detenidas y más de 100 migrantes hacinados en un tráiler con doble fondo fueron rescatados la noche del jueves por agentes de la Guardia Nacional y Policía del estado en los límites de Coahuila con Zacatecas.

De acuerdo con la información de los primeros respondientes, el tráiler, rotulado con logotipos de la empresa Valsa Logística, salió del estado de Puebla, y tenía como destino Saltillo.

El aseguramiento se hizo en el tramo Concepción del Oro-Saltillo, de la carretera federal 54, a la altura del ejido Carneros, en territorio coahuilense, donde al arribo de la unidad al filtro de seguridad, durante la revisión al vehículo de carga, los agentes detectaron el doble fondo, un muro de madera.

Detrás de este encontraron a más de 100 personas en tránsito, principalmente mujeres y una decena de menores de edad, los cuales quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de los Niñas, las Niñas y la Familia (PRONNIF), mientras se define la situación migratoria de sus acompañantes.

El conductor del tráiler y su acompañante fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Federal por su probable participación en la comisión de trata de personas. El tráiler quedó asegurado y bajo custodia federal.

Las personas rescatadas fueron trasladadas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), donde se dijo recibirían atención médica para después llevar el procedimiento administrativo referente a su ingreso ilegal a México.

