Los mineros fueron trasladados a la clínica 24 del IMSS.

Tras más de tres horas de labores, autoridades y cuerpos de emergencia lograron el rescate de ocho mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, luego de un desperfecto en una mina de arrastre ubicada en el ejido Mezquite, en la región Carbonífera del estado.

De acuerdo con los reportes, trabajadores descendían a 100 metros de profundidad en el complejo DRUMAC cuando una falla técnica en el sistema de arrastre impidió el ascenso. Cinco lograron salir por sus propios medios, mientras que ocho quedaron retenidos en el interior.

Los mineros rescatados fueron identificados como:

Dimas González Villanueva José Daniel Ayala Pineda Paulo Campos Francisco Varela Ramiro Valverde Jesús Javier Ramos Julio Campos Mario González Villanueva

Autoridades confirman estado de salud

Durante el rescate, los trabajadores informaron a los equipos de emergencia que se encontraban en buen estado de salud. Una vez extraídos, fueron trasladados a la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), todos conscientes y sin lesiones.

Carlos Brito, director general de Concertación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), confirmó que los mineros fueron atendidos de inmediato por personal médico.

Investigación sobre la mina de arrastre

El coordinador de la STyPS en la zona Norte 2, Julio César Sánchez Morales, explicó que se iniciará una investigación para determinar las causas del incidente. De manera preliminar, señaló que una malla pudo haberse desprendido de una de las paredes del tiro de salida, aunque aclaró que la versión aún no es definitiva.

“Se va a hacer la investigación correspondiente, la inspección federal del trabajo va a verificar tanto el antecedente como lo que sigue. Vamos a aplicar toda la normativa”, señaló el funcionario.