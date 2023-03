Una joven se ha hecho tendencia en redes por tomarse sus fotos de graduación en el mercado donde sus padres tienen una carnicería. Orgullosa del trabajo que pagó sus estudios, María Corpus presume su logro en Saltillo.

Terminar los estudios de nivel superior son un desafió en México, pues de cada 100 personas, solo 24 logran acabar una licenciatura en Coahuila, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Entre las razones de por qué los jóvenes no ingresan o no logran acabar una carrera universitaria se encuentra la falta de apoyo económico.

Es por esta razón que María José Corpus, una joven que se graduó como ingeniera, presumió en redes sociales, qué gracias al apoyo económico que le brindaron sus papás gracias a su negocio de carnicería en el mercado Juárez de Saltillo, Coahuila, logró graduarse.

A través de una galería de cinco fotos, se observa a la egresada del Tecnológico Nacional de México, Campus Saltillo, posar con su toga y birrete en diversos espacios del mercado; tales como la carnicería de su familia y la cocina económica, la cual constantemente es frecuentada por la familia.

La felicidad y el orgullo de la joven y los padres son notables en cada foto.

La serie de fotos de María Corpus, venía acompañada de un motivo mensaje, donde mencionó lo orgullosa que se sentía del trabajo de sus padres, pues fue este quien la sacó adelante.

Además, destacó que el mercado es un lugar que la ha visto crecer

“Muy feliz y con mucho orgullo comparto esta memoria en el lugar donde he sido feliz y más he aprendido del amor por la humanidad y con las personas que me vieron crecer”.