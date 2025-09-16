Se viraliza falla en show de drones durante Fiestas Patrias en Piedras Negras

| 11:58 | J. Luis Márquez | Uno TV
El show de drones ocurrió en Piedras Negras, Coahuila.
El show de drones ocurrió en Piedras Negras, Coahuila. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A través de redes sociales difundieron el video de un show de drones que salió mal en Piedras Negras, Coahuila. Este año quisieron modernizarse para celebrar el Grito de Independencia, pero las pequeñas unidades aéreas se estrellaron entre sí y terminaron en el suelo.

Show de drones sale mal en Piedras Negras, Coahuila

El espectáculo ocurrió en el estacionamiento del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Piedras Negras, Coahuila. Como ya se mencionó, se contrató este show para celebrar las Fiestas Patrias en el municipio.

El video muestra que los drones volaban en una formación rectangular, cada uno de ellos con una luz de un color de la bandera nacional. También se observa que algunos no alcanzaron a despegar y se quedaron en el piso.

Al momento de tomar altura, los drones comenzaron a estrellarse entre sí, formando una “lluvia” tricolor mientras caían.

Los artefactos que lograron mantenerse en el aire tuvieron que aterrizar al poco tiempo, por lo que todo el espectáculo duró alrededor de un minuto. Los presentes quedaron decepcionados y en el video se escuchan sus voces de lamento.

Hasta el momento, las autoridades municipales no se han pronunciado al respecto; tampoco se sabe cuánto costó el show.

