La prueba fue su respuesta tras el escándalo. Foto: Facebook/Jacobo Rodriguez

Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, Coahuila, acudió, la mañana de este jueves 14 de agosto, a los Laboratorios Zamarrón con parte de su gabinete municipal para practicarse una prueba antidoping. El mandatario decidió transmitir el momento en vivo a través de su página oficial de Facebook; esto tras hacerse viral por la polémica que tuvo el día de ayer con una periodista que lo cuestionó sobre la realización de este estudio.

Alcalde de Piedras Negras transmite en vivo realización de prueba antidoping

El examen realizado en el laboratorio certificado bajo la norma ISO 9001:2015, buscaba detectar marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opioides en el director Obras Públicas, Imagen Urbana, Seguridad, Tránsito, Bienestar y el DIF Municipal; así como en el alcalde de Piedras Negras.

Tras 14 minutos de espera, Rodríguez informó en vivo que los resultados mostraron “nula presencia de sustancias”, y afirmó que no permitiría que “se dañe el prestigio de un servidor ni del Gobierno, el mejor de México, Piedras Negras, Coahuila”.

¿Por qué el alcalde de Piedras Negras se hizo un examen de antidoping?

Un día antes, el 13 de agosto, durante su conferencia matutina, una reportera le preguntó si estaría dispuesto a hacerse la prueba y difundir los resultados como ejemplo para otros funcionarios. La pregunta recordó que él había apoyado que los bomberos municipales se sometieran a este tipo de exámenes.

El alcalde, con visible molestia, lanzó una respuesta que no pasó desapercibida:

“Nunca vienes a la mañanera y vienes a atacarme hoy. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que ando drogado? ¿Por qué me voy a someter a tu agenda?”.

En ese momento, evitó dar un “sí” directo y cuestionó la intención de la pregunta. La periodista insistió en que no lo acusaba, pero la discusión se prolongó por casi cuatro minutos, subiendo el tono de la conferencia.

Más tarde, el alcalde de Piedras Negras, aclaró en un video publicado en sus redes sociales, que su reacción se debió a que la periodista mantiene una relación de fricción con él “desde hace años” y que “siempre me ataca por ser de la 4T”. Asimismo, reconoció que su actuar estuvo mal e informó que no sólo se haría el antidoping, sino que también propondría la aplicación de este tipo de pruebas en todos los funcionarios a nivel nacional.

