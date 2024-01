“También cuenta como se te ve la ropa”: tunden a “Privé”, antro de Saltillo, por discriminación y gordofobia

El famoso antro de Saltillo no se ha pronunciado. Foto: Gettyimages/ Ilustrativa

Un grupo de amigos sufrieron un acto de gordofobia al ser discriminados en el antro “Privé” de Saltillo, Coahuila, presuntamente por su vestimenta y cuerpo.

En redes sociales, el caso de una joven llamada Cecilia ha causado indignación entre los saltillenses e internautas.

De acuerdo con el relato de la mujer, el pasado 10 de enero acudió con sus amigos al popular antro de Saltillo “Privé” para divertirse; sin embargo, fue víctima de body shaming y gordofobia.

Una vez que el grupo de amigos llegó a las 10 de la noche al bar, intentó hacer uso de su reservación para entrar al establecimiento; no obstante, empleados del lugar les dijeron que no podían pasar. A pesar de ser los primeros en llegar, argumentaron que su reservación no se había concretado.

Mientras las jóvenes intentaban contactar al RP (vendedor de entradas) que les había hecho la reservación, vieron cómo varias personas (delgadas) entraban sin problema.

Una hora después, uno de los RP le habló a una de las amigas de Cecilia (la más delgada) para decirle que no podían entrar porque no cumplían con el “dress code”.

Según la joven, la única manera para que solo ellas dos entraran era si Cecilia se ponía un blazer para taparse el escote.

“Para que yo pudiera entrar, mi amiga me tenía que prestar su blazer, su primo de plano no podía entrar”. Cecilia, habitante de Saltillo

Al entrar, se sorprendieron al ver que dentro del antro de Saltillo había jóvenes con atuendos más escotados y menos acordes al presunto “dress code”.

Cecilia destacó que estos tops que parecían “trajes de baño” eran portados por muchachas delgadas.

Antro de Saltillo discrimina con gordofobia

Las jóvenes le preguntaron a un empleado del antro de Saltillo por qué a ellas les habían prohibido mostrar su escote y a ellas no.

El trabajador se remitió a contestar que: “También cuenta cómo se te ve la ropa que traes puesta”.

Ante esta respuesta, Cecilia se indignó, pues la joven lamenta que en pleno 2024 aún haya personas que hacen body shaming.

Finalmente, no recomendó asistir al “Privé”, pues lo tachó como un lugar “gordofóbico” y “misógino”.

Tunden en redes a “Privé”, antro de Saltillo por gordofobia

Tras la viralización del caso, cientos de saltillenses se han indignado por el caso y han empezado a cancelar al “Privé”.

Al momento, el famoso antro de Saltillo no ha emitido un comunicado al respecto.

Por otra parte, los usuarios han externado su apoyo hacia Cecilia, e incluso algunos negocios locales le han ofrecido comida o productos para compensar el mal rato que pasó.

