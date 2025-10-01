Vendedores rellenan botellas de cerveza con sobras en Feria de Acuña

GENERANDO AUDIO...

Usuarios mostraron su preocupación por el consumo de estas bebidas. Foto: UnoTV

Durante la Feria de la Amistad Acuña 2025, realizada en el municipio coahuilense, un grupo de vendedores fue captado rellenando botellas de cerveza con restos de otras ya abiertas, lo que generó indignación entre los asistentes y usuarios de redes sociales.

Aunque los hechos ocurrieron hace unos días, fue hasta este miércoles cuando comenzaron a circular imágenes en redes sociales, desatando una ola de críticas. Usuarios comentaron su incomodidad al saber que posiblemente consumieron tragos reciclados.

Video: rellenan cerveza en Feria de Acuña

En el video, de apenas 16 segundos, se observa cómo un vendedor de un puesto toma una caguama de la marca Tecate Light, que tenía menos de la mitad del contenido, y la vierte en otro recipiente. La acción se repite con más botellas semivacías, lo que evidenció una práctica poco higiénica.

La grabación también muestra una hielera con latas de diferentes marcas, entre ellas Indio y Tecate, lo que aumentó la molestia de los consumidores que acudieron a la feria para disfrutar de la festividad, pues consideran que tanto las caguamas como los latones que se venden en dicho puesto, están formados a partir de los restos de otros.

Tras la viralización de la cinta, los internautas denunciaron la falta de higiene y la posible venta de bebidas manipuladas como si fueran nuevas, calificando el acto como un riesgo para la salud y un fraude hacia los compradores.

Hasta ahora, ni las autoridades locales, estatales o el comité de organización de la Feria de la Amistad Acuña, no han emitido un comunicado oficial sobre esta venta de alcohol, por lo que los usuarios han solicitado sanciones contra los responsables y una revisión estricta de las concesiones de venta en la feria.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]