Asesinan a Gabriela Mejía, expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima

GENERANDO AUDIO...

Fuerte operativo tras el asesinato de Gabriela Mejía. Foto: Abraham Acosta.

Gabriela Mejía, expresidenta municipal de Cuauhtémoc, fue asesinada tras sufrir un ataque, confirmó la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva.

De acuerdo con la información publicada en la cuenta de X de la mandataria estatal, Gabriela Mejía, quien actualmente se desempeñaba como regidora, “sufrió un ataque en el que perdió la vida y otra persona también resultó lesionada”.

Fiscalía investiga asesinato de Gabriela Mejía

Tras lo ocurrido, informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado de Colima “una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho”; y a la Secretaría de Seguridad Pública dio la instrucción de colaborar con todas las herramientas a su alcance.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

“Las y los colimenses rechazamos la violencia; debemos mantenernos unidas y unidos ante quienes buscan arrebatarnos la tranquilidad”.

Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima.

La balearon en su auto

Los primeros reportes señalan que la tarde de este martes, sujetos armados se aproximaron al vehículo en el que viajaba en compañía de su hermano, cerca de su domicilio en la cabecera municipal, y abrieron fuego.

Su hermano resultó con heridas y fue trasladado a recibir atención médica, mientras que Gabriela Mejía perdió la vida en el lugar.

En la zona se mantiene un fuerte operativo para tratar de dar con los responsables.

¿Quién era Gabriela Mejía, expresidenta municipal de Cuauhtémoc, que fue asesinada?

Gabriela Mejía estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Valle de Atemajac.

De 2017 a 2019, fue secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI.

Para el periodo 2021-2024, ocupó el cargo de presidenta municipal del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima.

Actualmente, era regidora en el mismo ayuntamiento.