Ataque armado en panadería “El Pichón” deja seis muertos en Colima

GENERANDO AUDIO...

No se ha confirmado alguna detención. Foto: Getty images

Un ataque armado registrado la madrugada de este martes 2 de septiembre en una panadería de la avenida Pino Suárez, en la capital de Colima, dejó un saldo de seis personas fallecidas, todas ellas empleadas del establecimiento. De acuerdo con los reportes preliminares, tres de las víctimas murieron en el lugar y las otras tres mientras recibían atención médica en distintos hospitales de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 horas, lo que generó una fuerte movilización en la zona. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina arribaron al sitio para iniciar las investigaciones y mantener el resguardo del área, considerada de alta afluencia debido a la actividad comercial.

Panadería “El Pichón” confirma ataque en Colima

Horas después, la propia panadería emitió un comunicado a través de redes sociales, en el que confirmó haber sido víctima de la inseguridad que atraviesa el estado. En el mensaje, agradecieron las muestras de solidaridad de clientes y amigos, al tiempo que pidieron empatía y humanidad ante el difícil momento que atraviesan.

La panadería, identificada como “El Pichón”, informó también que su producción resultó severamente afectada, por lo que este martes no será posible entregar los pedidos a domicilio ni a negocios, como lo hacían de manera cotidiana.

El ataque ha causado indignación entre la ciudadanía, ya que se trata de un negocio familiar con más de tres décadas de tradición en la entidad. Vecinos y clientes habituales lamentaron lo sucedido y señalaron en redes sociales que la violencia en la región afecta no solo a grandes comercios, sino también a pequeños negocios que forman parte de la vida diaria de la comunidad.

Hasta el momento, ni las autoridades estatales ni las municipales, han confirmado detenciones relacionadas con el ataque en la panadería de Colima.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]