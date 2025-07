Un verdadero milagro ocurrió en la carretera Guadalajara-Manzanillo, en Colima, cuando Don Leobardo Cervantes y su hijo Héctor sobrevivieron, con solo algunos golpes, al momento en que la caja de un tráiler los impactó directamente y destrozó el vehículo en que viajaban.

La camioneta de padre e hijo, de oficio albañiles, quedó prácticamente bajo la caja del tráiler que se dirigía al puerto de Manzanillo. El accidente ocurrió cuando el vehículo de carga, aparentemente, se quedó sin frenos, a la altura del libramiento Ejército Mexicano, en el municipio de Colima.

El tráiler brincó el camellón, impactó algunos vehículos más, pero se fue directo hacia la camioneta de don Leobardo y su hijo.

Don Leobardo, quien viajaba de copiloto, reaccionó de inmediato cuando vio el enorme vehículo dirigirse hacia ellos.

“Me acosté de lado cuando la vi en el viento, para que no me lastimara, pero yo nomás sentí que me apretó tantito y ya después me aflojó la caja”

Leobardo Cervantes / sobreviviente de accidente