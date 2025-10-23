Choque e incendio de tráileres bloquea autopista Manzanillo-Colima

GENERANDO AUDIO...

El incendio comenzó en la madrugada. Foto: PC Colima/Facebook

La madrugada de este jueves 23 de octubre, un fuerte choque entre dos tráileres provocó un incendio que bloqueó completamente la autopista Manzanillo-Colima, a la altura del crucero de Loma de Fátima, con dirección hacia la capital del estado. De acuerdo con información de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), el accidente se registró alrededor de la 1:30 de la mañana y generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Incendio cierra la autopista Manzanillo-Colima

El impacto entre ambas unidades de carga causó que los vehículos se incendiaron de inmediato, cubriendo la autopista con llamas y humo denso. Personal operativo de Protección Civil, junto con elementos de la Guardia Nacional, trabajó durante horas para sofocar el fuego y controlar los riesgos, mientras se mantenía cerrada la circulación en los tres carriles.

Elementos llegaron rápido ante el hecho. Foto: Protección Civil Estatal Colima

En imágenes difundidas en redes sociales por la propia UEPC, se aprecia a bomberos y rescatistas combatiendo las llamas que envolvían los dos vehículos de remolque. Uno de los tráileres terminó volcado y con mayores daños en la cabina y el chasis, mientras que el otro permanecía de pie, aunque completamente calcinado por el fuego. Las labores se extendieron por varias horas debido a la intensidad del siniestro y al riesgo de derrame de combustible.

Foto: Protección Civil Estatal Colima

A las 7:15 de la mañana, Protección Civil informó que se logró habilitar de forma provisional un carril en dirección a Tecomán, el cual funcionará temporalmente en sentido hacia la capital colimense. Sin embargo, la vialidad continúa parcialmente obstruida, por lo que las autoridades pidieron a los conductores extremar precauciones y utilizar rutas alternas.

Al momento, los equipos de emergencia permanecen en la zona realizando labores de enfriamiento y limpieza, con el objetivo de restablecer la circulación total lo antes posible. Hasta ahora, no se han confirmado víctimas mortales, aunque las pérdidas materiales son considerables.

