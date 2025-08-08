Colima, en alerta ante tormenta tropical Ivo

GENERANDO AUDIO...

Protección Civil de Colima mantiene la vigilancia sobre Ivo. Foto: X: @PC_Colima

En Colima, autoridades de Protección Civil activaron una alerta en todo el estado ante la presencia de la tormenta tropical Ivo frente a las costas de la entidad, ya que se ha presentado oleaje de hasta tres metros de altura, así como lluvias intermitentes de moderadas a fuertes, acompañadas de vientos de consideración.

Al respecto, la dependencia colimense recomendó a la población evitar acercarse a las zonas de playa y, bajo ninguna circunstancia, ingresar al mar, ante el riesgo que representan las marejadas y corrientes marinas.

Asimismo, prestadores de servicios turísticos en la costa colimense han retirado su mobiliario de la franja de arena para prevenir que éste sea arrastrado por el oleaje.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían continuar durante el fin de semana, debido a los remanentes del sistema tropical que se desplaza por el Pacífico mexicano. Protección Civil mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

¿Cuál es el pronóstico con la tormenta tropical Ivo?

Este jueves, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el centro de la tormenta Ivo se localizaba a las 21:00 horas a 190 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 455 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y un desplazamiento de 35 km/h hacia el noroeste.

Mientras que, se prevé que alcance la categoría 1 de huracán este viernes por la tarde, y vuelva a bajar a tormenta tropical unas horas después, volviéndose baja presión hacia el domingo, toda vez que su trayectoria continuará alejándose del territorio nacional hacia el océano Pacífico.

Sin embargo, para este viernes se prevén lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Jalisco y Nayarit; puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y Michoacán; e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Baja California Sur.