Confirman muerte de paciente con rabia humana, ahora en Colima

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Un hombre originario de Tonila, Jalisco, murió en Colima tras ser diagnosticado con rabia humana, enfermedad que contrajo luego de ser agredido por un animal en su estado de residencia.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Colima, el ataque ocurrió a mediados de mayo, presentando días más tarde síntomas como cansancio y entumecimiento en la zona de la mordedura, por lo que primero acudió a una unidad médica de Jalisco.

[TE PUEDE INTERESAR: Muere en Zacatecas la adolescente infectada con rabia humana tras mordida de zorrillo]

Mientras que, al agravarse su estado neurológico, el pasado 7 de agosto buscó atención en un hospital privado de Colima, donde se activó el protocolo por sospecha de rabia.

El 17 de agosto ingresó en estado crítico al Hospital General de Zona 1 del IMSS en Colima, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida. Las autoridades de salud precisaron que el caso será contabilizado en Jalisco, ya que ahí ocurrió la agresión que originó la infección.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Desde 1987 no se registran casos de rabia humana en residentes del estado de Colima, pero la Secretaría de Salud recordó que el virus continúa presente en México. Por ello, llamó a la población a reforzar la vacunación de perros, gatos, ganado y otras especies, ya que sigue siendo la medida más efectiva para prevenir la transmisión del virus rábico.

La dependencia también subrayó la necesidad de acudir de inmediato a servicios médicos tras una mordedura, debido a que la rabia afecta el sistema nervioso central y, sin tratamiento oportuno, resulta mortal.