Detienen en Colima al “Chalamán”, presunto operador del CJNG

Se le asocia directamente con el Mencho. Foto: FGR

Autoridades federales lograron la captura de José Luis Sánchez Valencia, conocido como “Chalamán”, en un operativo realizado en el estado de Colima. El detenido es identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tiene parentesco con Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

La captura y su vínculo con Estados Unidos

Chalamán contaba con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y asociación delictuosa. Las autoridades norteamericanas lo señalaban por su participación en redes de distribución de drogas y manejo de precursores químicos.

El arresto fue resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los equipos de seguridad desplegaron labores de seguimiento en Colima para localizar al presunto operador del CJNG.

Tras su detención, Sánchez Valencia quedó bajo custodia de las autoridades mexicanas y se prevé que en los próximos días se inicie el proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde enfrentará los cargos en su contra.

