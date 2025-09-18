GENERANDO AUDIO...

Un empleado resultó lesionado. Foto: Cuartoscuro

Un accidente poco común ocurrió en Manzanillo, Colima, luego de que una camioneta terminara impactada contra una gasolinera ubicada entre las comunidades de El Naranjo y La Central, en plena carretera Manzanillo–Cihuatlán, km 157. Aunque el hecho ocurrió durante las Fiestas Patrias, en las últimas horas comenzaron a circular imágenes y videos que muestran la magnitud del percance.

Captan momento en que camioneta choca con gasolinera de Manzanillo

En la grabación captada con una cámara de seguridad, se observa cómo una camioneta pick-up de color gris, pierde el control y choca directamente contra un dispensador de gasolina. El impacto fue tan fuerte que la bomba salió despedida en pedazos, provocando caos entre los presentes. Uno de los fragmentos alcanzó a golpear a un hombre, quien corrió de inmediato para ponerse a salvo.

A pesar de que a escasos metros había un automóvil blanco estacionado, este resultó ileso. Sin embargo, el video deja ver cómo la fuerza del choque destrozó por completo la bomba de gasolina, además de provocar daños en un estante de aceites que quedó hecho añicos.

En otra grabación difundida en redes sociales, se aprecia a un hombre auxiliando a un empleado de la gasolinera que terminó herido tras el incidente. El trabajador aparece sentado en el piso, aturdido y con lesiones visibles, mientras que otros intentan ayudarlo.

La camioneta que provocó el choque quedó con severos daños, el cofre doblado, el tablero y el equipo de sonido destruidos, además de la bolsa de aire activada. Aunque no se ha confirmado el estado del conductor, de acuerdo con la prensa local, las autoridades de Manzanillo acudieron a la gasolinera para atender el choque de la camioneta y evitar un riesgo mayor por el derrame de combustible.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]