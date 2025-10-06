GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Las autoridades de Colima evacuaron de manera preventiva las playas de Armería, Tecomán y Manzanillo ante la llegada del huracán Priscilla, que alcanzó la categoría 1 la tarde del domingo mientras avanzaba por el Pacífico mexicano.

Desde las siete de la noche, elementos de Protección Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano desalojaron las zonas costeras, implementando recorridos de vigilancia para resguardar la integridad de turistas y habitantes.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), la evacuación se realizó de forma voluntaria, invitando a las personas que se encontraban en playas a resguardarse en casas de familiares o amigos. Aunque se permitió que algunos residentes permanecieran en sus comunidades, el acceso a las playas quedó estrictamente prohibido.

Por seguridad, también fue cerrado el puerto a la navegación menor, recreativa y de pesca. Aunque Priscilla ya se aleja del litoral colimense, las autoridades advirtieron que sus bandas nubosas seguirán generando lluvias intensas y oleaje elevado en los diez municipios del estado.

Durante la instalación del Puesto de Comando en Manzanillo, encabezada por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, se reforzó la coordinación entre dependencias federales y estatales. En la sesión participaron la Semar, Sedena, Guardia Nacional, Conagua, CFE, SICT, IMSS-Bienestar y DIF Estatal, entre otras instituciones.

La Secretaría de Marina reiteró que la navegación permanece suspendida y exhortó a la población a no acercarse a las zonas costeras debido al mar de fondo y al oleaje, que podría alcanzar hasta cinco metros de altura.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Según el pronóstico de la Conagua, este lunes podrían registrarse lluvias muy fuertes a intensas, con vientos sostenidos de hasta 60 kilómetros por hora y rachas superiores a 90 km/h. Para el martes se esperan todavía chubascos y oleaje de tres a cuatro metros.

Finalmente, la UEPC pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial, evitar acercarse a ríos, arroyos y zonas bajas, así como asegurar techos y objetos que puedan desprenderse ante las ráfagas de viento.