El pasado 24 de agosto de 2024 las hijas de Edgar Rodríguez Ávila fueron raptadas muy cerca de su casa, desde ese día comenzó una búsqueda para dar con su paradero, sin imaginar que esta lucha le haría perder su trabajo en la Aduana de Manzanillo.

Fue la madre de las menores quien, en medio de una mala relación con Edgar, decidió llevárselas. El hecho ocurrió de forma violenta, la hija mayor intentó huir, pero fue sujetada con fuerza.

“La más grandecita Hadassa se alcanzó a salir del coche, la jalaron del pelo. A la más chiquita le taparon la boca para que no gritara”, Rocío de la Cruz Ávila, abuela de las niñas.

Después de una intensa búsqueda, las niñas fueron localizadas en Baja California. Sin embargo, pese a que Edgar posee la custodia legal, su recuperación no ha sido posible, ya que, según el padre, se han cometido varias omisiones institucionales.

“La verdad he batallado mucho, me he encontrado con muchas trabas. No entiendo cómo fue que entrevistaron a mis hijas, estando presentes las personas que las privaron de su libertad”, Edgar Rodríguez Ávila, padre.