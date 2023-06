La nube se expande más allá del puerto. Foto: @OscarAdrianL

El derrame ocurrido el pasado 19 de junio en Manzanillo, Colima, ha provocado la aparición de una “nube tóxica” y afectaciones en la salud de los habitantes, según reportan.

A las 13:47 horas del lunes 19 de junio, en el recinto portuario de Manzanillo, una grúa dejó caer accidentalmente dos isotanques en la terminal de Hutchison Ports Timsa. Dicho accidente provocó un derrame químico del poliéster diciclopentadieno.

Ver más El lunes a las 13:47 en una terminal del Puerto de Manzanillo se cayeron dos isotanques y se derramó un concentrado de poliéster. Según @ASIPONA_Man no existió riesgo para la población



Hoy habitantes reportan una nube tóxica, olor fuerte, dolor de cabeza, vómito y ardor de ojos pic.twitter.com/EVPVyEFMqJ — Oscar Adrián Luna (@OscarAdrianL) June 21, 2023

A tres días del incidente, la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo (Asipona) ha comunicado que el derrame de químicos no representa ningún riesgo a la sociedad.

Sin embargo, tanto usuarios en redes, como la gobernadora de Manzanillo, Griselda Martínez, consideran que el fenómeno químico sí ha causado afectaciones.

Por derrame químico en Manzanillo, se forma una nube tóxica

A través de redes sociales, se han compartido diversos videos y fotografías de una extensa nube café con toques grisáceos que rodea el cielo de Manzanillo.

En las publicaciones se muestra la espesa nube, que tiene un fuerte olor a “humo y contaminantes”, abarcar todo el recinto portuario y zonas aledañas.

Para evitar complicaciones médicas, algunas personas empezaron a utilizar cubrebocas.

Tal es el caso de los trabajadores de la termoeléctrica, que portaron su máscara antigás para seguir operando.

Ver más

Dolores de cabeza, mareos y picazón por nube tóxica

Diversos internautas han reportado que, tras la aparición de la nube, comenzaron a sentir dolores de cabeza. Asimismo, dicen que sus hijos o abuelos tuvieron picazón en la piel. Otros comentan que la presencia de la nube les causó mareos.

De acuerdo con Griselda Martínez, gobernadora del municipio, se han reportado 800 casos de personas afectadas.

Entre los padecimientos mencionados, se agrega dificultad para respirar.

Gobernadora de Manzanillo buscó información por derrame químico, pero no hubo respuesta

La mandataria del municipio subió un video a sus redes sociales el día de ayer, en el cual busca informar a la ciudadanía sobre las afectaciones.

Precisó que solicitó a canales oficiales, como la Asipona y Protección Civil, información sobre el caso; sin embargo, esto fue denegado.

En el video detalla que aunque Asipona ya haya dicho que “el incidente no provocará afectaciones”, a ella le preocupa la situación de los habitantes del puerto que, al igual que ella, no tienen la información completa.

Tras no tener respuesta, Griselda Martínez se reunió con elementos de Protección Civil y dependencias del municipio para atender a la población que está en riesgo.

También comentó que tenía conocimiento de la nube tóxica; no obstante, no sabía cómo actuar ante el hecho.

Las medidas que ofreció la mandataria fue la cancelación de las clases, las cuales ya fueron reanudadas en 40 escuelas.

Ver más

Igualmente, ofreció a aquellos ciudadanos que vivan en esta zona que acudan al DIF de la localidad, ubicado en la calle 5 de Mayo. En las instalaciones, se brindará un refugio temporal y atención médica.

Griselda Martínez destacó que si alguna persona no se puede trasladar, pida apoyo a la Dirección de Seguridad Pública, para que una patrulla los traslade.

Finalmente, la gobernadora de Manzanillo puntualizó que los habitantes “no tienen una presidenta irresponsable, que no les va a decir que no pasó nada cuando no sabemos”.

Con dicha declaración, Griselda Martínez reiteró su compromiso por averiguar las consecuencias e informar debidamente.

Ver más 🔴Comunicado sobre derrame de químicos al interior del Recinto Portuario.https://t.co/bRTju3X1YG — Griselda Martínez Martínez (@GriseldaMtzMtz) June 21, 2023

El derrame químico no presenta riesgo: Asipona

La Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo emitió un comunicado derivado del incidente en el puerto de Manzanillo, en el cual explica que:

“En ningún momento, los operadores del puerto o los habitantes de Manzanillo estuvieron en riesgo”. Asipona Manzanillo

Ver más Se emite actualización relevante pic.twitter.com/eK0i4YEBKj — Puerto de Manzanillo (@ASIPONA_Man) June 21, 2023

De acuerdo con el comunicado, la exposición al derrame de químicos por la caída y ruptura de isotanques no tiene por qué reportar malestares.

Asimismo, Salvador Gómez Meillón, director general de la Asipona, dijo a medios locales que existe una serie de rumores e información falsa ante el hecho; también descartó la existencia de la nube tóxica.