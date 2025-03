Cerca de 300 escuelas en el estado de Colima suspendieron clases este jueves como parte de una protesta en contra de la reforma a la ley del ISSSTE, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La medida fue convocada por el movimiento magisterial Ruta 28-30, que exige la revocación de las modificaciones o la integración de sus propuestas en la iniciativa.

El profesor Julián Contreras De la Rosa, vocero del movimiento, explicó que la suspensión de clases es una acción para presionar a las autoridades.

A pesar de la suspensión, los profesores asistieron a los centros educativos para realizar labores administrativas, como revisar tareas, subir calificaciones y realizar planeaciones escolares.

“Eso es lo que muchas de las veces las autoridades no entienden, se hace un paro, pero los compañeros siguen registrando calificaciones, haciendo informes, planeando, elaborando exámenes, etcétera. No porque estamos en paro es no hacer nada, se sigue con el trabajo”, afirmó el docente Julián Contreras.