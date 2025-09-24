Se intoxican seis estudiantes tras accidente en laboratorio de la Universidad de Colima

GENERANDO AUDIO...

Al momento, los alumnos ya se encuentran estables. Foto: Cuartoscuro

Ayer, martes 23 de septiembre, seis estudiantes del Bachillerato 21 de Armería, perteneciente a la Universidad de Colima, sufrieron una intoxicación, por lo que fueron trasladados a diversos hospitales para su atención médica.

¿Cómo se intoxicaron los estudiantes de la Universidad de Colima?

A través de redes sociales, la institución escolar confirmó que un accidente dentro del laboratorio de química del bachillerato mencionado provocó que los seis estudiantes resultaron afectados por una intoxicación. Dentro del comunicado no se precisa qué químico fue el que causó el incidente ni como se provocó este.

De acuerdo con la Universidad de Colima, los jóvenes recibieron atención médica de manera inmediata tras intoxicarse. Cuatro de ellos fueron trasladados al hospital de Armería y, tras su valoración, pudieron regresar a casa. Sin embargo, dos estudiantes más requirieron ser enviados a hospitales distintos para garantizar una atención especializada.

El comunicado oficial detalla que una de las alumnas fue canalizada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tecomán, mientras que otra fue llevada al Hospital General Número 1 de Colima. Tras una revisión médica, ambas se reportaron estables y ya se encuentran con sus familias.

Este incidente generó preocupación entre la comunidad universitaria y padres de familia, aunque las autoridades mencionaron que la situación está bajo control y que los estudiantes afectados evolucionan de manera favorable.

Finalmente, la Universidad de Colima subrayó que, siguiendo los protocolos de seguridad, se ha dado acompañamiento constante a los seis jóvenes y a sus familias desde el momento del accidente.

