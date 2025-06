“Si vuelvo a ir, que no me traten igual”: paciente víctima de golpiza en clínica del IMSS Colima

GENERANDO AUDIO...

Derechoahabiente del IMSS en Colima denunció agresión. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Tras el caso viral de un derechohabiente que fue agredido por los elementos de seguridad del Hospital número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Colima, el afectado relató su experiencia y explicó lo que solicita.

“¿Qué pido? Pues en primer lugar yo pido que, si vuelvo a ir, que no me traten igual. Que alcen la voz, que no se queden callados”. Salvador Chávez, derechohabiente agredido.

Se trata de Salvador Chávez, el hombre de 55 años agredido por cuatro guardias de seguridad en el Hospital 1 del IMSS en Colima. Su caso se hizo viral porque otra derechohabiente grabó el momento preciso de la agresión.

“Me duelen todos los huesos, obviamente; en la cabeza siento así como bolitas… Me quebraron mis lentes, porque sí me daban mis golpes en el abdomen, en las costillas. Me vine sin medicina, y me vine golpeado”. Salvador Chávez, derechohabiente agredido.

¿Cómo inició la agresión al señor Salvador?

La agresión ocurrió luego de que el señor Salvador exigiera el medicamento que no le fue surtido, y que minutos antes le había prescrito la psiquiatra, ya que desde hace años padece una neuropatía diabética, situación que se pudo agravar con los golpes que le dieron y aun así no recibió atención médica.

“Cuando me tumban al piso, uno me pone la ‘pata’ en la cabeza y me la muele así, literalmente, me la ‘muele’ contra el piso. Y los otros me daban de guantadas en diferentes partes del cuerpo”. Salvador Chávez, derechohabiente agredido. IMSS Colima suspende contrato con la empresa de seguridad involucrada

Por su parte, el IMSS Colima difundió un mensaje en video donde informa que fue suspendido el contrato con la empresa de seguridad involucrada.

“Ante la gravedad de los hechos, el IMSS en Colima ha tomado medidas inmediatas y contundentes. Se iniciarán las acciones para la conclusión de la relación contractual de la empresa que da el servicio en el hospital Villa de Álvarez”. Salvador Chávez, derechohabiente agredido. Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita. Se recomienda discreción:

Por ahora, don Salvador, con apoyo de su familia, continuará la demanda y la denuncia pública, pues lo único que pide es un mejor trato para los derechohabientes.

