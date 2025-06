Tras manifestación, 50 trabajadores de la Aduana de Manzanillo denuncian estar en el limbo laboral

En la Aduana de Manzanillo, al menos 50 trabajadores enfrentan incertidumbre laboral tras haber participado en manifestaciones durante mayo, cuando denunciaron acoso y abuso laboral por parte de los administradores.

Los entonces manifestantes, no han sido despedidos, pero tampoco pueden trabajar.

José Claudio tenía ocho años laborando en el área de informática; asegura que desde las protestas comenzaron las represalias.

“Hemos estado recibiendo represalias por parte del titular. Los torniquetes ya no nos reconocen, nos han borrado del sistema y nos están aplicando faltas constantes y ponen que no tienen conocimiento de por qué no hemos asistido”

José Claudio Jiménez / trabajador afectado