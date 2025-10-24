Alerta Amber en Durango tras robo de bebé del Hospital Materno Infantil

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Una bebé de apenas un mes de edad, identificada como Judith Alejandra Rivas Ruiz, fue sustraída del Hospital Materno Infantil de Durango la tarde del jueves 23 de octubre, alrededor de las 17:00 horas.

La sustracción, que ha generado consternación entre sus familiares, originó la activación de la Alerta Amber con la ficha de búsqueda 003/2025.

“A mí me entregan a mi hija porque me la entregan […]yo me voy sobre las enfermeras, quien la estaba cuidando en la mañana, en la tarde y el cambio de horario, nomás, y porque no tenía por qué perderse una plebe, eso sí les digo nomás, y a ver cómo le hacemos”

Adrián Rivas / abuelo de Judith Alejandra Rivas Ruiz

Foto: Especial

La menor nació de manera prematura a los ocho meses, y permanecía internada desde entonces debido a su delicado estado de salud, requiriendo medicamentos especializados para el desarrollo de sus órganos, especialmente el hígado.

“Un mes que se puso malita, desde que nació estaba mala, pues, y qué casualidad que la iban a entregar hoy y que se pierde, oiga, no” Adrián Rivas / abuelo de Judith Alejandra Rivas Ruiz

“¿Por qué te la llevaste? Es una bebé que necesita su tratamiento, es una bebé que si no tiene su tratamiento va a estar mal”

Teresa / abuelo de Judith Alejandra Rivas Ruiz

“Luego necesita la medicina, oiga, pues que no hagan la malhora o que digan que lo sienten nomás y no pasa nada viejo”

Adrián Rivas / abuelo de Judith Alejandra Rivas Ruiz

Cámaras de videovigilancia del hospital captaron el momento en que una mujer de tez blanca y cabello negro, con el rostro parcialmente cubierto por un cubrebocas y vistiendo un uniforme médico azul, sustrajo a la bebé.

Familiares de Judith Alejandra expresaron su angustia, señalando que no tienen sospechas sobre algún responsable en particular, pero temen que la menor pueda estar en manos de una organización criminal, posiblemente en complicidad con personal del hospital.

“Pues que me la entreguen y que no hagan la malhora porque saben que, la neta, le pasa algo a mi hija y con el que se la lleve yo me desquito, porque mi hija no está sola, conmigo que no le jueguen al cochi por mañosos, si esa persona que se la llevó, nomás que me digan quien es y verá… no es porque yo tenga miedo que amenace, no amenazo, esa gente ¿pues qué anda haciendo oiga?”

Adrián Rivas / abuelo de Judith Alejandra Rivas Ruiz

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre los avances en la investigación.

En respuesta, se desplegó un operativo policial especial en las inmediaciones del hospital y otras zonas de la ciudad, sin que hasta el momento se haya reportado la localización de la menor.

Mientras que las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para proporcionar cualquier información que pueda llevar al paradero de Judith Alejandra Rivas Ruiz.