Avanza investigación por muerte de Paloma Nicole

La Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango investiga la muerte de Paloma, adolescente de 14 años, quien falleció tras complicaciones derivadas de una cirugía estética múltiple. El procedimiento incluyó un aumento mamario y una lipoescultura, realizados por un cirujano plástico que mantenía una relación sentimental con la madre de la menor.

De acuerdo con la Comisión, la madre contaba con la custodia legal y firmó la autorización del procedimiento, sin el consentimiento del padre biológico. Las autoridades señalaron que no les corresponde determinar si bastaba con la firma de un solo tutor legal, ya que esto compete a otras instancias.

Autoridades investigan cirugía estética en menores

En Durango, actualmente no existe una legislación que prohíba cirugías estéticas en menores de edad. Expertos y el propio gobernador Esteban Villegas, médico de profesión, se han pronunciado en contra de imponer una prohibición total, al argumentar que hay casos en los que una cirugía puede ser necesaria por motivos de salud o reconstrucción.

El mandatario explicó que la regulación no es sencilla, ya que una prohibición general podría impedir procedimientos necesarios en situaciones específicas, como accidentes o malformaciones que requieran corrección a temprana edad.

Familiares recuerdan a Paloma con misas

Mientras continúan las investigaciones, familiares y amigos de Paloma Nicole organizaron misas en su memoria desde el miércoles hasta el viernes en el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles.

La tía de la menor, Yusdel Arellano, agradeció las muestras de cariño y solidaridad recibidas: “Hasta hoy en día, todavía las personas siguen hablando con mi hermano, mostrando todo ese afecto hacia Nicole”.

Vecinos y habitantes de la zona se han unido para acompañar a la familia durante el duelo, mostrando un respaldo comunitario en medio de la tragedia.

