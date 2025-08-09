Chapulines arrasan con cosechas de frijol y maíz en Durango

GENERANDO AUDIO...

Una plaga de chapulines está afectando gravemente al campo duranguense durante el actual ciclo agrícola, arrasando con cosechas de frijol y maíz. En la capital del estado, se estima que dos terceras partes de los sembradíos presentan presencia del insecto, con pérdidas que alcanzan entre el 30 y 40 %.

Productores reportan que la invasión es tan severa que en algunas zonas el chapulín ya cubre hasta el 70% de las hectáreas cultivadas. De acuerdo con autoridades locales, más de 1,700 hectáreas de frijol y alrededor de 9,000 de maíz están bajo riesgo.

Chapulines dañan más de 2,500 hectáreas en la capital duranguense

Para frenar el avance, la Secretaría de Agricultura estatal analiza el uso de drones que, sin costo para los productores, dispersarán químicos en áreas donde aún no llega la plaga. Los campesinos advierten que este podría ser uno de los peores ciclos agrícolas de los últimos años debido al daño provocado.

