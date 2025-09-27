GENERANDO AUDIO...

El cirujano plástico Víctor “N”, señalado tras la muerte de la adolescente Paloma Nicole en Durango, ya enfrentaba otra denuncia penal por mala práctica médica, según confirmó el abogado de un paciente afectado.

El caso previo corresponde a Enrique, quien fue operado de un párpado por este mismo médico. La cirugía terminó en complicaciones graves que derivaron en al menos siete intervenciones posteriores, reveló su defensa legal.

“Era una operación relativamente sencilla, un párpado, un poquito más salido que lo iba a operar, en el cual lo opera por primera vez este mismo médico Víctor “N”, en un hospital particular, sale evidentemente muy mal la operación en donde ya incluso las pestañas le salían hasta dentro del ojo”. Christian Montenegro, abogado de Enrique, paciente presuntamente afectado por Víctor “N”

Otra denuncia contra el cirujano Víctor “N”

De acuerdo con el abogado Christian Montenegro, la primera operación de Enrique se realizó en un hospital privado y resultó fallida. El daño fue tan severo que, con el tiempo, las pestañas crecieron hacia el interior del ojo, lo que casi le costó la vista.

Para intentar corregir la lesión, Enrique fue sometido a siete procedimientos más en el Hospital 450 de Durango. En todos, la madre de Paloma Nicole habría participado como asistente dentro del quirófano, según la denuncia presentada.

Finalmente, el paciente tuvo que acudir a Nuevo León para tratar de salvar su visión, donde especialistas determinaron que el daño era irreversible.

Investigación contra el cirujano y su pareja

La denuncia también solicita la reparación del daño, que asciende a más de 150 mil pesos, además de la posible pérdida de la cédula profesional del médico.

“En este tipo de situaciones, las sanciones son, la reparación del daño, y la perdida de la cédula profesional. Se hizo una erogación de 150 mil pesos, sin embargo, también lo que se busca es que él page la operación con otro médico que sí sea reconocido o al menos que sí sepa lo que hace”. Christian Montenegro, abogado de Enrique, paciente presuntamente afectado por Víctor “N”

El abogado Montenegro detalló que el caso está en una etapa avanzada y que el Ministerio Público ya giró oficios al Hospital 450 para integrar la carpeta de investigación. No se descarta que la autoridad emita una orden de presentación contra Víctor “N” y su pareja en los próximos días.

Familia de Paloma Nicole pide respeto

En medio de la polémica, Christopher, hermano mayor de Paloma Nicole, salió en defensa de su madre y de Víctor “N”. Señaló que ambos han recibido amenazas y que han evitado apariciones públicas por seguridad.

El joven pidió respeto a la memoria de su hermana y esperar los resultados de la investigación de la Fiscalía de Durango sobre el fallecimiento de Paloma, ocurrido tras someterse a múltiples cirugías estéticas a los 14 años.

La autoridad mantiene en curso las diligencias tanto por este caso como por la denuncia previa de negligencia médica.