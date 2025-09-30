Continúan demandas contra madre y padrastro de Paloma Nicole

GENERANDO AUDIO...

Laboratorio demanda a madre y padrastro de Paloma Nicole. FOTO: Cuartoscuro

Las denuncias contra Paloma Jazmín “N” y Víctor Manuel “N”, madre y padrastro de Paloma Nicole, continúan sumándose en Durango. Ambos permanecen en prisión preventiva tras la muerte de la menor durante una cirugía estética en el Hospital Santa María.

Ahora, el Laboratorio El Guadiana presentó una nueva acusación, luego de que la pareja utilizara papelería falsa con su nombre para engañar al padre biológico de la niña. Según el representante legal del laboratorio, los imputados hicieron creer que Paloma había dado positivo a COVID-19 con un estudio inexistente.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Héctor Parra, representante legal del laboratorio, declaró que nunca emitieron una prueba de COVID a la menor. Además, confirmó que interpondrán una denuncia formal contra quienes resulten responsables de falsificar documentos oficiales.

El establecimiento permanece cerrado desde el viernes pasado, tras un cateo de la Fiscalía General del Estado y peritos. Parra aclaró que ninguna prueba salió del laboratorio durante septiembre, ni mucho menos relacionada con Paloma Nicole.

Acusaciones se suman a proceso en curso

Esta demanda será independiente a la ya presentada por la Fiscalía de Durango por falsificación de documentos. La pareja enfrentará también la reclamación por los daños y perjuicios ocasionados al laboratorio, que suspendió sus operaciones temporalmente.

Hasta el momento, el Hospital Santa María, donde se realizó la cirugía estética, no ha emitido postura oficial. Sin embargo, no se descarta que también se una a las acciones legales contra la madre y el padrastro de Paloma Nicole.

Actualmente, ambos permanecen recluidos en el CERESO de Durango, a la espera de que avancen las investigaciones en su contra.