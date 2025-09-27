Detienen a madre y cirujano de Paloma Nicole por muerte tras cirugía estética

GENERANDO AUDIO...

Foto: FGED

Autoridades de Durango confirmaron la detención de la madre de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que murió tras una cirugía estética, y del cirujano plástico Víctor Manuel “N”, señalado además como pareja sentimental de la mujer. Ambos enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor.

La aprehensión se dio luego de la denuncia presentada por el padre biológico de Paloma, quien acusó que la cirugía se realizó sin su consentimiento. Con esos elementos, un juez ordenó detener a los implicados y abrir proceso penal en su contra.

Madre y cirujano de Paloma Nicole bajo investigación

De acuerdo con la Fiscalía de Durango, la madre y el médico son acusados de falsificación de documentos, usurpación de profesión, omisión de cuidados y encubrimiento. A estos delitos podría sumarse homicidio culposo, en caso de que los peritajes confirmen negligencia médica en la intervención estética.

El caso inició el pasado 12 de septiembre, cuando Paloma fue sometida a una cirugía en una clínica privada del centro de Durango. El procedimiento estuvo a cargo de Víctor Manuel “N”, quien presuntamente actuó sin el aval del padre de la menor.

Alteración de documentos tras la muerte de la menor

Paloma presentó complicaciones tras la cirugía y falleció el 20 de septiembre. Según la investigación, hubo un intento de encubrimiento, pues en el acta de defunción se asentó que la causa de muerte fue una “enfermedad” y no las consecuencias de la intervención quirúrgica.

El caso ha generado indignación nacional y ha reabierto el debate sobre la regulación de clínicas estéticas, así como la necesidad de reforzar la protección de menores ante este tipo de procedimientos.