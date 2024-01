Diamante y Felipe causa sensación; entregan pedidos a través de una app

El caballo Diamante y su jinete Felipe se han convertido en una sensación en la capital de Durango, donde entregan pedidos a través de una aplicación.



Hace algunas semanas Felipe perdió la moto con que trabajaba.

“Un choque y luego ya no supe porque me llevaron al hospital y la moto ahí se quedó”. Felipe Reyna | Jinete repartidor de plataforma

Las ganas de salir adelante impulsaron a Felipe a que no se quedara parado y le pidió prestado el caballo a su padre.



“Una idea de ocurrencia de mi esposa y una cuñada, me dijeron, vamos a que hagas un pedido en el caballo, es que en esos días tenía desbaratada la moto y ya se les ocurrió y lo hice pero una persona grabó el pedido y lo publicó y de ahí empezó todo”. Felipe Reyna | Jinete repartidor de plataforma



El ánimo con que Diamante y Felipe realizan las entregas ha contagiado a sus colegas quienes sienten orgullo del repartidor a caballo.

“Es algo muy bonito lo que le está pasando y es algo de admiración, porque a pesar de haber perdido su moto le buscó la manera de salir adelante, por eso le están pasando, pues estas cosas chidas”. Arturo Chávez | Repartidor de plataforma



Felipe decidió convertirse en repartidor debido a una enfermedad que no le permite tener un trabajo convencional, en la mayoría de sus entregas es apoyado por su esposa.



“Si tengo una enfermedad de convulsiones (…) si para que me ayude, si me da ella me cuida, ella ya sabe cómo”. Felipe Reyna | Jinete repartidor de plataforma



El jinete se siente agradecido con su caballo Diamante por apoyarlo durante los días que no tuvo motocicleta y evitó exponerlo en la ciudad, por ello, solo realiza entregas al exterior de la mancha urbana.



“Porque es pavimento y temo que se me vaya a resbalar o atravesarme en un semáforo (…) allá es donde hay más terracerías, por eso hago los pedidos por aquella zona”. Felipe Reyna | Jinete repartidor de plataforma



Luego de hacerse viral, la compañía que maneja la aplicación de pedidos, contactó a Felipe para regalarle una motocicleta nueva y así darle un descanso a Diamante.