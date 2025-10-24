Difunden retrato de falsa enfermera que robó a bebé en Durango

GENERANDO AUDIO...

Difunden retrato de falsa enfermera por robo de bebé en Durango. Fotos: FGE Durango

La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió el retrato de la mujer que presuntamente se hizo pasar por enfermera para sustraer a la bebé Judith Alejandra, de un mes de edad, del Hospital Materno Infantil de Durango. La menor, quien nació prematura, fue robada la tarde del 23 de octubre alrededor de las 17:00 horas, lo que activó una Alerta Amber en todo el estado.

Descripción de la falsa enfermera

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la FGE de Durango, la presunta responsable mide 1.58 metros, es de complexión media y tez morena, tiene cabello lacio negro, cejas delineadas, ojos grandes oscuros, marcas de acné en las mejillas y dientes frontales manchados y torcidos.

El día del robo, vestía uniforme médico tipo quirúrgico azul, conocido como filipina, con el que simuló pertenecer al personal del hospital.

Cronología del robo de la bebé

La Fiscalía informó que la mujer ingresó a las instalaciones del hospital, fingiendo ser personal médico y hacerse pasar posiblemente por una enfermera. En un momento de descuido, sustrajo a la bebé Judith Alejandra Rivas Ruiz y salió del lugar sin ser detenida.

De inmediato, se notificó a las autoridades y se activó la Alerta Amber Durango para facilitar su localización en el territorio estatal y en entidades vecinas.

Estado de salud de la bebé

La bebé Judith Alejandra había nacido prematuramente a los 8 meses y continuaba hospitalizada debido a complicaciones de salud. De acuerdo con reportes médicos, requería medicamentos especializados para el desarrollo de sus órganos, en especial el hígado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

La FGE de Durango hizo un llamado a la ciudadanía para proporcionar información que ayude a localizar a la menor y detener a la mujer que se hizo pasar por enfermera.

“Cualquier dato que permita ubicarla puede reportarse al número de emergencia 911 o directamente a la Fiscalía del Estado”, señaló la institución en comunicado.