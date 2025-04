Dueña golpea a médica veterinaria tras muerte de su perrita en Durango; todo quedó en video

GENERANDO AUDIO...

La dueña de la perrita golpeó a los médicos veterinarios. Foto: Omar Hernández

Una médica veterinaria fue agredida físicamente la tarde del jueves en la ciudad de Durango. La víctima, identificada como Ailly Abertzale, labora en la clínica NaVet, ubicada en prolongación Alberto Terrones 112, en la colonia Ferrocarrileros de la capital.

El dueño del lugar confirmó este viernes que un joven fue detenido tras golpear al personal de la clínica.

¿Por qué agredió la mujer a la médica veterinaria?

Una pareja llegó a la clínica veterinaria NaVet en Durango con su perrita enferma, de nombre Luca, buscando una segunda opinión, ya que en otro lugar les habían dado un pronóstico fatal.

Durante la revisión, los médicos permitieron que tanto la dueña de la mascota como su acompañante ingresaran al consultorio para estar presentes en el procedimiento.

En la revisión médica de Luca, la mascota dejó de respirar. Aunque los veterinarios intentaron reanimarla, no fue posible salvarla. Al escuchar a la dueña decir “¡Ya se murió!”, su acompañante respondió: “No, pues ya déjenla, ya”.

Instantes después, la mujer reaccionó con violencia, tomó del cabello a una médica veterinaria y la jaloneó en repetidas ocasiones. Todo quedó registrado en un video de seguridad que ya circula en redes sociales, incluyendo la cuenta de denuncia Qué Poca Madre, en X.

Compañeros de la víctima lograron separarla de la agresora mientras llamaban a la Policía.

Clínica donde familia agredió a médicos veterinarios. Foto: Omar Hernández

Afectados interpusieron una denuncia ante la Fiscalía estatal por las agresiones

Los agresores se retiraron del lugar momentáneamente, pero después regresaron con la misma actitud agresiva, tirando cosas del mostrador y amenazando con tomar represalias hacia los médicos veterinarios por la muerte de Luca.

Al lugar acudieron policías de la capital; sin embargo, la presencia de los uniformados de poco sirvió ante la actitud amenazante de los agresores, quienes, incluso, dijeron ser personas cercanas al gobernador del estado, situación que fue desmentida por el departamento de Comunicación Social de la entidad.

Los afectados interpusieron una denuncia ante la Fiscalía del Estado por los delitos de lesiones y amenazas, dos de los médicos requirieron atenciones médicas debido a los golpes recibidos; la médica veterinaria Ailly Abertzale resultó lesionada en una mano.

Detienen a hombre por ataque a médicos veterinarios

Tras las agresiones, un joven fue detenido por golpear al personal de la clínica veterinaria, confirmó este viernes el dueño del establecimiento. El agresor reclamaba a los médicos veterinarios por la muerte de su mascota, quien llegó con problemas respiratorios.

Sin embargo, no sólo fue este hombre quien agredió a los veterinarios, su hermana y su mamá también lo hicieron y, presuntamente, el padre de familia habría ofrecido dinero para que no continuaran con la denuncia, pero los médicos veterinarios no accedieron.

“Se dio el ataque enfrente de los policías… incluso, la mamá de las personas, porque vino toda la familia… referían que eran familiares del señor gobernador, entonces que nos iban a hacer cosas malas. Decían que nos iban a matar porque ellos eran familiares directos del señor gobernador, entonces simplemente los oficiales dijeron que no iban a permitir ese tipo de comentarios y los iban a detener. A la señora no la detuvieron porque era una persona de la tercera edad, que igual estaba haciendo escándalo público… no sé por qué no la detuvieron, a la chica que agredió a mi doctora tampoco la detuvieron, solamente detuvieron al chico, que fue el que me dio el golpe”. Emmanuel Nava, dueño de la clínica NaVet.

El padre de la familia agresora se sumó a los disturbios y después pretendió negociar con los afectados, quienes manifestaron que continuarán con el proceso legal ante el temor de represalias.

Los veterinarios en Durango aseguran que estas agresiones son frecuentes, pero no en todos los casos se tiene evidencia como la obtenida por la cámara del consultorio; asimismo, dicen, las amenazas anónimas en las redes sociales son constantes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]