Por reprobar materias, exalumno amenaza a sus compañeros del colegio en Durango

En el estado de Durango, tras una amenaza que lanzó un exalumno de La Salle del municipio de Gómez Palacio, a través de las redes sociales en quitarles la vida a sus compañeros, por haber reprobado algunas materias, desde este lunes elementos policiacos permanecen en vigilancia permanente a las afueras del plantel educativo.

Los hechos ocurrieron durante este viernes cuando en el grupo de WhatsApp de sus compañeros de clase, el estudiante de segundo semestre de preparatoria escribió el mensaje que alertó no sólo a los alumnos, sino al personal docente.

Posteriormente, el adolescente acudió al colegio, donde quiso ingresar a uno de los salones de clase, sin embargo, personal educativo logró detenerlo hasta esperar que sus familiares acudieran al sitio.

Por su parte, el subsecretario de Educación Región Laguna, Ulises Adame, aseguró que este hecho causó pánico en general, sin embargo, no pasó a mayores y afortunadamente, los directivos del colegio de La Salle del municipio de Gómez Palacio, Durango, dieron aviso de oportunamente a la dirección de Seguridad Pública, comprometiéndose así a reforzar las medidas de seguridad hacia el plantel educativo.

“El niño se mete a la escuela, ya no es alumno de ahí. Hizo algunos comentarios y genera caos, la institución actuó rápido, sí lo reconocieron, lo invitaron a que desalojara el lugar. Una vez que penetran las cosas a las redes, se vuelven muy virales, se hace muy grande el tema. A pesar de que el tema no es pequeño, porque cualquier amenaza o intento de presionar de alguna manera, es peligroso; es delicado, pues la autoridad actuó con prontitud, lo hicieron rapidísimo, lo hicieron muy bien. No tenemos reportes adicionales, nada más que van a poner mucha atención en la entrada, mayor vigilancia, van a poner cuidado y pues se pueden confundir que es un exalumno y que todavía el semestre anterior estuvo ahí”

Ulises Adame, subsecretario de Educación Región Laguna